المتوسط:

أكد مدرب فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة أمير إبراهيم،” أن جميع الفرق المتأهلة إلى دوري التتويج والتي ستواجه الفريق تتمتع بمستوى مرتفع في الإداء “.

وأضاف إبراهيم،” إن المستوى الفني متقارب بين الفرق مع أفضلية لكل من الأهلي طرابلس والنصر لكونهما قد دخلا مرحلة التتويج “.

وأوضح إبراهيم،” أهلي طرابلس سيتعامل مع اللقاءات بكل واقعية، وسنسير بخطى ثابته نحو منصة التتويج، خاصة أن الفريق به نخبة مميزة من اللاعبين القادرون على اقتلاع البطولة والتتويج بها”.

The post مدرب أهلي طرابلس لكرة السلة: اللاعبون قادرون على اقتلاع بطولة دوري التتويج appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية