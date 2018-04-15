يد الاتحاد تنهي استعداداتها للبطولة الأفريقية

أكمل فريق الاتحاد لكرة اليد استعداداته لمواجهة فريق مينو الكاميروني مساء الأحد في افتتاح مشاركته بالبطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر في الثالث عشر من أبريل الجاري وحتى الثاني والعشرين.

وشهد التدريب الأخير للاتحاد حضور جميع اللاعبين وسط معنويات عالية لتحقيق نتيجة إيجابية.

ومن المفترض أن يعزز الفريق صفوفه بالثنائي حسام حمام لاعب ساقية الزيت التونسي وأحمد رفاعي لاعب سموحة المصري.

وقدم الاتحاد عروضا قوية في مشاركته بالبطولة العربية لكرة اليد واحتل وصافة الترتيب عقب خسارته في المباراة النهائية أمام الغرافة القطري بفارق هدفين.

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