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يد الاتحاد تنهي استعداداتها للبطولة الأفريقية

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكمل فريق الاتحاد لكرة اليد استعداداته لمواجهة فريق مينو الكاميروني مساء الأحد في افتتاح مشاركته بالبطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر في الثالث عشر من أبريل الجاري وحتى الثاني والعشرين.

وشهد التدريب الأخير للاتحاد حضور جميع اللاعبين وسط معنويات عالية لتحقيق نتيجة إيجابية.

ومن المفترض أن يعزز الفريق صفوفه بالثنائي حسام حمام لاعب ساقية الزيت التونسي وأحمد رفاعي لاعب سموحة المصري.

وقدم الاتحاد عروضا قوية في مشاركته بالبطولة العربية لكرة اليد واحتل وصافة الترتيب عقب خسارته في المباراة النهائية أمام الغرافة القطري بفارق هدفين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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