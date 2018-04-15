الأمريكي بروكس يلحق الأهلي طرابلس بخسارته الأولى

بنغازي 15 أبريل 2018 (وال)- ألحق فريق النصر الخسارة الأولى بفريق الأهلي طرابلس بنتيجة 63 مقابل 62 نقطة، ضمن حساب الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى من منافسات دوري التتويج لكرة السلة .

نسق سريع

اللقاء الذي جرى مساء السبت بمجمع سليمان الضراط في بنغازي، جاء نسقه سريعاً، خاصة من جانب لاعبي الأهلي طرابلس الذي أنهى الربع متقدماً بفارق 6 نقاط أي بواقع 18 مقابل 12 نقطة .

وتناوب على تسجيل نقاط الربع الأول للأهلي كل من : نسيم بدروش 10 نقاط، وأنيس المنصوري 6 نقاط، والساعدي محمد نقطتان، فيما سجل نقاط النصر المتأخر على صعيد نتيجة الربع الأول كل من الأمريكي : بروكس 10 نقاط، وخالد الأوجلي، ومكرم عيسى لكل منهما نقطة وحيدة .

المحصلة النهائية

نشط المستوى في الربع الثاني من اللقاء مع أفضلية نسبية للنصر، وذلك بفضل لاعبه الأمريكي بروكس، في حين كان دور الساعدي محمد وعلي المصراتي دوراً كبيراً مع الأهلي، لينتهي الربع الثاني نصراوياً بفارق نقطتان، أي بواقع 15 مقابل 13 نقطة، لتكون المحصلة النهائية في الشوط الأول لصالحه 31 مقابل 27 نقطة للأهلي .

بعد استراحة النصف الأول تواصلت الإثارة والتشويق من قبل الفريقين، وكانت الرميات الثلاثية عنوان الربع الثالث بدأها بروكس الأمريكي للنصر رد عليه سريعاً الساعدي محمد للأهلي، وتوالت الثلاثية عبر مكرم عيسى، لينتهي الربع الثالث نصراوياً أيضاً بنتيجة 18 مقابل 12 نقطة .

سليم يتغلب على أمير

في الربع الأخير من المقابلة ازدادت الإثارة بين المدربين المصريين طارق سليم من النصر، وأمير إبراهيم مدرب الأهلي، حكاية ومقابلة وحوار من نوع خاص، بالرغم من أن النصر فقد الربع الأخير إلا أن النصر تفوق بنتيجة اللقاء، لينتهي الربع أهلاوياً بفارق نقطة وحيدة 19 مقابل 18 نقطة .

لقاء الثلاثيات

لقاء النصر والأهلي طرابلس الذي توسطته صافرة جزائرية متكونة من سفيان سي يوسف حكماً، وحمزة بلخام حكماً ثانياً، وحمادى يوسف حكماً ثالثاً، شهدت غزارة كبيرة في الرميات الثلاثيات والتي وصلت إلى 15 رمية ثلاثية .

والرميات الثلاثية توزعت على الفريقين، حيث كان النصيب الأكبر لفريق النصر الذي نجح في تسجيل 9 رميات ثلاثية، كان منها للأمريكي بروكس 6 رميات ناجحة، ومكرم عيسى رميتان، وخالد الأوجلي رمية وحيدة ناجحة .

وفي الطرف الآخر، الأهلي طرابلس سجل 6 رميات ثلاثية، تناوب عليها كل من على الصويعي، والساعدي محمد لكل منهما رميتان، ونسيم بدروش والأمريكي جاستون رمية واحدة لكل لاعب .

تألق بروكس

شهد المباراة التي كانت بحضور جماهيري غفير، تألق وبروز للأمريكي دجوان بروكس، لمع بشكل ملفت للنظر حيث سجل اللاعب في اللقاء 30 نقطة، حيث سجل اللاعب 6 رميات ثلاثية من أصل 13 رمية، ونجح في صنع 5 تمريرات حاسمة لزملائه، بالإضافة إلى تسجيله ثلاث رميات ثنائية من أصل 10 محاولات، إضافة إلى تسجيله 9 نقاط من رميات حرة من أصل 23، وعمل أستيل “افتكاك الكرة” في أربعة محاولات . (وال – بنغازي ) س أ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال