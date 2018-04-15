سلة الاتحاد تهزم المدينة في الشوط الإضافي

بنغازي 15 أبريل 2018 (وال)- تفوق فريق الاتحاد على المدينة بنتيجة 73 مقابل 72 نقطة، في المباراة التي امتدت لشوط إضافي، ضمن حساب الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى من دوري التتويج لكرة السلة .

والمباراة التي جرت مساء السبت بدأت بوتيرة تصاعدية، وذلك خلال الربع الأول الذي انتهى اتحادياً بنتيجة 20 مقابل 13 نقطة، واستمر الاتحاد في التقدم في الربع الثاني موسعاً الفارق إلى 14 نقطة، بواقع 21 مقابل 7 نقاط، لينتهي الشوط الأول من المباراة للاتحاد 41 مقابل 20 نقطة .

والنصف الثاني ظهر المدينة بشكل مغاير تماماً مع تألق لافت للاعب محمد ساسي، حيث استطاع المدينة في الربع الثالث من الرجوع وإنهاء الربع لمصلحته بنتيجة 28 مقابل 13 نقطة .

وواصل المدينة التفوق وإنهاء الربع الأخير لصالحه بنتيجة 17 مقابل 11 نقطة، ليتعادل الفريقان في النتيجة واللجوء للعب شوط إضافي مدته خمس دقائق، حسمه الاتحاد بنتيجة 8 نقاط مقابل 5 نقاط .

بروز ساسي وجيريل

وبرز في المباراة التي احتضنها مجمع سليمان الضراط، العديد من اللاعبين، لكن كان لاعب المدينة محمد ساسي أفضل مسجلي اللقاء برصيد 33 نقطة، وحل ثانياً الأمريكي جيريل لاعب الاتحاد بـ 22 نقطة . (وال – بنغازي ) س أ/ ر ت

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