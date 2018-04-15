يوفنتوس يقترب من لقب الدوري الإيطالي بثلاثية في سامبدوريا

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزًا كبيرًا على ضيفه سامبدوريا بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب “يوفنتوس آرينا”، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي “كالتشيو”.

أهداف العملاق الإيطالي جاءت عن طريق الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والألمانيان بينديكت هويديس وسامي خضيرة في الدقائق 45 و60 و75 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 84 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد سامبدوريا عند 48 نقطة في المركز التاسع.

وتعثر الوصيف نابولي أمام ميلان اليوم بدون أهداف، ليقرب البيانكونيري نحو لقبه المفضل الذي استحوذ عليه آخر 5 مواسم، حيث أصبح الفرق بين المتصدر والوصيف 6 نقاط.

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