رسميا.. “الرياضية السعودية” تنقل مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم

ذكرت مصادر لصحيفة “الرياض” السعودية، أن الهيئة العامة للرياضة بالمملكة استطاعت أن تنهى إجراءات الحصول على حقوق بث مباريات منتخب الخضر في كأس العالم “روسيا 2018” الذي سيقام في الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو المقبلين.

وقالت الصحيفة في خبر مقتضب لها ، أن قناة الرياضية السعودية ستنقل مباريات منتخب السعودية في كأس العالم بدعم من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي يلعب في المجموعة الأولى من كأس العالم بجوار مصر، أوروجواي، وروسيا البلد المضيف للنسخة 21 من المونديال.

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