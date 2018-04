“المشري” يرافقه “وزير داخلية السراج” في حضور قرعة كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة

المتوسط :

حضر رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” برفقة وزير الداخلية المفوض “عبد السلام عاشور” قرعة كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في تدوينه على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، الفيس بوك، بأن القرعة تمهيد للبطولة الأفريقية الأولي بمدينة طرابلس والتي ستقام من يوم 5 إلي 12 من الشهر المقبل وذلك بهدف السعي لرفع الحظر على الملاعب الليبية.

تأتي كلاً من رئيس الإتحاد الليبي لكرة القدم المصغرةورئيس الهيئة العامة للسياحة ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية ومديرة إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية وبعض من رؤساء الاتحادات الأفريقية وعدد من عمداء البلديات.

و أفادت وزارة الداخلية بأن تأمين هذه البطولة ستشرف عليها مديرية أمن طرابلس بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى بالعاصمة.

