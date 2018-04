ميلان يساعد يوفينتوس على التحليق بصدارة “الكالتشو”

المتوسط:

استغل يوفنتوس الهدية التي قدمها له ميلان بتعادله مع نابولي 0-0 إذ ابتعد في الصدارة عن الأخير بفارق 6 نقاط بفوزه على سمبدوريا 3-0 في المرحلة 32 من الدوري الإيطالي.

أحرز كل من ماريو ماندزوكيتش في (د.45) وبينيديكت هوفيديس في (د.60)، وسامي خضيرة في (د.75) ثلاثية السيدة العجوز، ليحلق يوفنتوس برصيد 84 نقطة في الصدارة، بنما تجمد رصيد سامبدوريا عند 48 نقطة في المركز التاسع.

وعاد يوفنتوس للتركيز على المعركة المحلية بعد خروجه المؤلم، الأربعاء الماضي، من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

