فاز نادي الاتحاد لكرة اليد على نظيره مينو الكاميروني بـ 31 هدف مقابل 26، في أولى مبارياته في البطولة الأفريقية لكرة اليد للأندية أبطال الكؤوس الـ34.

وبذلك يضمن الاتحاد تأهله للدور القادم بعد انسحاب فريق ساليناس الغابوني.

ومن المقرر أن يلتقي مع الأهلي المصري الثلاثاء المقبل.

