الاتحاد يوفر حافلات لنقل جمهوره إلى مباراته مع الأولمبي

أفادت اللجنة التسييرية لنادي الاتحاد، بجمهور النادي ومحبيه بأنه قد تم تأمين النقل لحضور مباراة الفريق لكرة القدم مع الأولمبي بالزاوية بتوفير عدد من الحافلات التي ستنقل الجمهور.

وأكدت اللجنة على أن النقل وأيضا تذاكر الدخول ستكون مجانا لجمهور الاتحاد، حيث سيبدأ التجمع من الساعة 11 صباحا بمقر النادي والانطلاق نحو مدينة الزاوية مع الساعة 12 ظهرا، مشيرة إلى انه قد تم التنسيق والترتيب بشأن تأمين الطريق وتسهيل التنقل.

