تأهل فريق الاتحاد لكرة القدم داخل الصالات ،إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ليبيا، وذلك بعد فوزه اليوم على أساريا بنتيجة 6 – 3 .

وجاءت نتبجة مباراة اليوم لصالح الاتحاد، حيث سجل للاتحاد علي الشوشان ، محمد ارحومه ، رياض عثمان ، ومحمد سليمان ، بهدف لكل منهم ، وحسام الوحيشي هدفان .

