أهداف مباراة ريال مدريد ومالاجا 2 – 1 في الدوري الاسباني

تغلب فريق ريال مدريد على مضيفه مالاجا بنتيجة 2 – 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب “لاروزاليدا”، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

أنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدما بهدف سجله النجم إيسكو من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 29، سددها بطريقة رائعة على يمين حارس مالاجا، وهو الهدف الأول للاعب من ركلة حرة مباشرة من أصل 45 هدفا سجلهم في الليجا.

وفى الشوط الثاني نجح لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 63، من أسيست رائع عن طريق إيسكو، حيث تعتبر هذه المرة الأولى هذا الموسم التي يسجل ويصنع فيها إيسكو بمباراة واحدة.

وقلص دييجو رولان النتيجة لمالاجا في الدقيقة 93 بتسجيله هدف فريقه الوحيد، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 2 – 1.

ترتيب الدوري الإسباني

بهذا الفوز عاد ريال مدريد للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، متأخرا بفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر بـ 82 نقطة، بينما توقف رصيد مالاجا عند النقطة 17 في المركز الـ 20 والأخير.

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