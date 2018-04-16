باريس سان جيرمان يتوج بالدوري الفرنسي ويحتفل بسباعية في موناكو

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة السابعة في تاريخه بعد اكتساحه لضيفه موناكو بنتيجة 7 – 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب “حديقة الأمراء”، وذلك ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

افتتح النجم الشاب جيوفاني لو سيلو أهداف سان جيرمان بعد مرور 14 دقيقة على بداية المباراة، وأضاف النجم الأوروجوياني أدينسون كافاني الهدف الثاني بالدقيقة 17، وهو الهدف 113 له في الدوري الفرنسي ليعادل زلاتان إبراهيموفتيش الهداف التاريخي للفريق الباريسي.

وعزز أنخيل دي ماريا من تقدم سان جيرمان بالهدف الثالث في الدقيقة 20، ثم عاد لو سيلو ليسجل الرابع بالدقيقة 27، قبل أن يقلص روني لوبيز النتيجة لموناكو بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 38 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثاني واصل الفريق الباريسي تفوقه بتسجيله 3 أهداف جديدة، نجح دي ماريا في تسجيل الهدف الخامس بالدقيقة 58، وسجل المهاجم الكولومبي لفريق موناكو فالكاو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 76، واختتم دراكسلر سباعية الباسجي في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو

بهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 87 ويأتي موناكو في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، قبل 5 جولات على نهاية المسابقة، ليتوج باللقب رسميًا.

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