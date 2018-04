«الأوليمبي» يوقف سلسلة انتصارات «الاتحاد» بالتعادل الإيجابي

المتوسط:

تمكن فريق الأولمبي من إيقاف سلسلة انتصارات فريق الاتحاد بالدوري الممتاز، وفرض عليه التعادل الإيجابي (1-1) في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين بملعب الزاوية ضمن منافسات فرق المجموعة الثالثة.

تقدم فريق الأولمبي عن طريق لاعبه “هشام إكحيلة” عند الدقيقة 30، قبل أن يرد الاتحاد بهدف التعادل عن طريق “زكريا اللافي” قبل انتهاء الشوط الأول.

هذا التعادل هو الأول لفريق الاتحاد بعد عشرة انتصارات متتالية، ليحافظ على صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 31 نقطة من 11 مباراة، بينما رفع الأولمبي رصيده إلى 13 نقطة من تسع مباريات بعد أن سجل تعادله الرابع هذا الموسم.

