اتحاد الكرة يعلن عن جدول مباريات المجموعة الرابعة

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم اليوم الاثنين، جدول مباريات المجموعة الرابعة والذي عدلته الأسبوع الماضي وأثار موجة من الاحتجاجات والتهديد بالانسحاب، ما دعا لجنة المسابقات إلى إلغاء هذا الجدول.

وستكون مباريات هذه المجموعة على النحو التالي: الجمعة يلتقي المدينة مع أبي الأشهر بملعب طرابلس الدولي الساعة الرابعة والمحلة مع الخمس بملعب ترهونة في نفس التوقيت.

ويلتقي السبت أهلي طرابلس مع الوحدة بملعب طرابلس الدولي الساعة الرابعة مساء.

وكانت لجنة المسابقات قد عقدت صباح اليوم اجتماعا مع مندوبي فرق المجموعة الستة (المدينة وأبي الأشهر والخمس والمحلة والوحدة والأهلي طرابلس ورفيق) ناقشت خلاله جدولة المباريات المتبقية لهذه المجموعة بعد اللغط الكبير الذي سببته لجنة المسابقات بتغيير مواعيد مباريات المجموعة وملاعبها.

