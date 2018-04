لجنة المسابقات تكشف مواعيد مباريات الاتحاد الليبي في الدوري وكأس ليبيا

المتوسط:

أعلنت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن موعد مباراة فريق الاتحاد الليبي بالأسبوع الأخير بالدوري الممتاز أمام فريق السويحلي بالإضافة لموعد مباراة الاتحاد بمسابقة الكأس الدور ( 8 ) أمام فريق الأخضر.

وذكرت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي بإن مباراة الاتحاد مع السويحلي يوم الجمعة في ملعب طرابلس يوم 4 مايو في تمام الساعة الرابعة والنصف.

وأضافت اللجنة إن مباراة الاتحاد والأخضر ستقام في ملعب شهداء بنينا يوم الجمعة 27 أبريل الجاري.

