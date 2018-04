المتوسط:

يواجه الأهلي بنغازي نظيره أهلي طرابلس في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري السداسي المؤهل لنهائيات ليبيا لكرة الطائرة، اليوم الأربعاء .

وتقام المباراة التي ستجمع الأهلي بنغازي وأهلي طرابلس في الساعة الرابعة على ملعب البيضاء .

