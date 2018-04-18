“أخبار ليبيا 24” تكشف رحلة أكبر لاعبي الدوري الليبي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

رحلة طويلة مع العطاء تلك التي عاشها الحارس المخضرم عبد السلام الفرجاني صاحب 44 عام حيث لعب 22 موسم كروياً خاض خلالها مايقرب 700 مباراة مع 10 فرق من أبرز فرق الكرة الليبية .

الفرجاني يسرد لـ “أخبار ليبيا 24″هذه الرحلة الطويلة التي قدمها في لعبة كرة القدم.

طرحنا بداية سؤال للاعب الأكبر في الدوري الليبي هل ستعتزل بعد هذا الموسم؟

فكانت الإجابة: حالياً اقدم في مستوى جيد بشهادة الجميع وعندما أتأكد انني بدأت في العد التنازلي عندها سأعلن اعتزلي وأدخل إلى مجال التدريب.

يتحدث ابن العاصمة الليبية أن بدايتة مع الكرة انطلقت في الفئات السنية لنادي طارق بن زياد بغوط الشعال بطرابلس مع المدرب مسعود الزناتي وهي أولى المحطات والتي كانت بمثابة الانطلاقة نحو الشهرة .

ويواصل حديثة ” ابرز محطاتي تلك التي كانت مع فريق المحلة تحت اشراف المدرب سعيد الشوشان ومساعدة علي المرجيني حيث احرزنا لقب الدوري الليبي الممتاز في نسختين 97 و98 وكأس السوبر وكانت المشاركة في دوري أبطال افريقيا وكانت تجربة ولا أروع.

ويكمل الحارس المخضرم حكايته المثيرة فيقول بعد المحلة انتقلت للعب لوفاق صبراته موسم 99- 2000 ومنه انتقلت للأهلي طرابلس حيث لعبت بشكل مميز ومنه انتقلت لبنغازي تحديداً لفرق النصر لموسم واحد انتقلت بعدها الي اولمبي الزاوية و الوحدة النجمة مروراً بفريق اﻻخضر وأخيراً حطيت الرحال مع شباب الجبل .

ويضيف كانت لي تجربة رائعة مع المنتخب الوطني تحت إشراف المدرب محمد الخمسي ولعبت بجوار ابرز حراس ليبيا عبود وسويدان وشنقب .

وعن اصعب موقف يقول كان ذلك موسم 2007 حين كنت مع النصر حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الاهلي طرابلس في الدقيقة الاخيرة وكنا متقدمين بهدف ونجحت في صدها من اللاعب وليد السباعي .

عن سر المحافظة يشير أن المحافظه الى التدريبات بشكل دائم وراء المحافظه على لياقته

ويختم هذا الحوار بنصيحة للحراس الشباب يطلب منهم المثابرة والاجتهاد والصبر للوصول الى افضل المستويات .

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