فاز فريق السويحلي على نظيره فريق الجزيرة خلال منافسات نهائيات سداسي التتويج بالدوري الممتاز للكرة الطائرة، أمس الثلاثاء.

وانتهت المباراة بفوز فريق السويحلي بثلاثة أشواط لشوط واحد، ليرتفع رصيد السويحلي إلى ست نقاط بعد تفوقه على النصر والجزيرة خلال مباريات البطولة.

