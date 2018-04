المتوسط:

تسبب تأخر إجراءات الحصول على تأشيرات أفراد المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم المتوج في عدم المشاركة في بطولة إيطاليا الدولية.

يذكر إن المنتخب الليبي للناشئين حاز على لقب بطولة كأس شمال أفريقيا لكرة القدم للناشئين تحت 15 عاما، عقب تعادله مع المنتخب الجزائري مستضيف البطولة.

