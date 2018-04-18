اخبار الرياضة

مشاركة ليبية في البطولة العربية لألعاب القوى

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد الاتحاد العربي لألعاب القوى صباح الأربعاء، بالعاصمة الأردنية عمان، مراسم الاجتماع الفني للبطولة العربية للشباب والشابات في نسخته الـ18 التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الأردني وبرعاية الأمانة العامة للاتحاد العربي للعبة.

وتنطلق منافسات البطولة غدا الخميس وتستمر مدة 4 أيام، بمشاركة 16 دولة عربية يتنافسون في جميع رياضات الميدان والمضمار.

وتشارك ليبيا بالرياضية هديل فتحي عبود في سباق مسافة 100 متر  والوثب الطويل بالإضافة إلى تبوأ رئيس الاتحاد الليبي محسن السباعي لمنصب المدير الإداري للبطولة بصفته النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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