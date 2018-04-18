مشاركة ليبية في البطولة العربية لألعاب القوى

عقد الاتحاد العربي لألعاب القوى صباح الأربعاء، بالعاصمة الأردنية عمان، مراسم الاجتماع الفني للبطولة العربية للشباب والشابات في نسخته الـ18 التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الأردني وبرعاية الأمانة العامة للاتحاد العربي للعبة.

وتنطلق منافسات البطولة غدا الخميس وتستمر مدة 4 أيام، بمشاركة 16 دولة عربية يتنافسون في جميع رياضات الميدان والمضمار.

وتشارك ليبيا بالرياضية هديل فتحي عبود في سباق مسافة 100 متر والوثب الطويل بالإضافة إلى تبوأ رئيس الاتحاد الليبي محسن السباعي لمنصب المدير الإداري للبطولة بصفته النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية