الرياضة تقرّب الزنتان ومصراتة

وصل فريق الشروق الزنتاني إلى مدينة مصراتة لإنهاء استعداداته لمواجهته المرتقبة مع فريق الخلود سوكنة ضمن تصفيات الصعود لدوري الدرجة الأولى، حيث يتواجد الفريق في معسكر بملعب السويحلي.

وأكد مساعد مدرب نادي الشروق، وائل المعلول أن الفريق حظي باستقبال رائع عند وصوله من قبل أهالي مصراتة الذين أظهروا كرم ضيافتهم للفريق.

وأشار المعلول في تصريحات لـ218 أن المعسكر الذي أقامه الفريق في مصراتة كان بدا مريحاً، وساعد على انطلاق التدريبات بأفضل صورة ممكنة.

ومن جانبه، قال مدير الكرة بنادي الشروق، خالد تعيليب، أن إقامة فريق من الزنتان لمعسكر على ملعب أحد أكبر النوادي في مصراتة يمثل رسالة واضحة للجميع مفادها أن لا صوت يعلو على صوت ليبيا، وأن الرياضة بإمكانها أن تصلح ما أفسدته السياسة.

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