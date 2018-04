انطلاق بطولة القوة البدنية وبناء الأجسام بجامعة سرت

المتوسط:

انطلقت فعاليات بطولة القوة البدنية وبناء الأجسام، اليوم الأربعاء، بمدرج العدالة بجامعة سرت، بمشاركة أربع صالات رياضية، ضمن مهرجان «جامعتنا تجمعنا» الذي تقيمه إدارة النشاط والإعلام بالجامعة.

وتضم البطولة حوالي 35 رياضياً للتنافس في مجال القوة البدنية لفئات تحت الناشئين والناشئين والكبار، ومجال بناء الأجسام ومجال الفتنس.

وأوضحت إدارة النشاط والإعلام بالجامعة أن أمس الثلاثاء تم تخصيصه لتسجيل الأوزان واستكمال البيانات وتحديد الفئات من قبل لجنة التحكيم.

