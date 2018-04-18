الفيفا يعتزم إلغاء كأس القارات

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، مشروعه الجديد المتعلق بكأس العالم للأندية، والتي ستحل بموجبه بدلا من كأس القارات وتقام مرة كل أربعة أعوام بدءاً من 2021، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وتقام كأس القارات مرة كل أربعة أعوام، في العام الذي يسبق إقامة نهائيات كأس العالم (مونديال المنتخبات)، وذلك في البلد الذي سيستضيف النهائيات، أما مونديال الأندية فيقام سنويا في ديسمبر.

وفى رسالة موجهة من رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني انفانتينو إلى رؤساء الاتحادات القارية، يطرح الفيفا إقامة كأس العالم للأندية مرة كل أربعة أعوام بدءا من سنة 2021. كما يقترح نقل موعد إقامة البطولة من ديسمبر (موعد مونديال الأندية) إلى يونيو (موعد كأس القارات)، وتنظيمها في العام الذي يسبق نهائيات كأس العالم.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس القارات بين يونيو ويوليو 2017، في روسيا المضيفة لمونديال 2018، وأحرزت ألمانيا لقبها بفوزها في النهائي على حساب تشيلي 1-صفر، ولن يتعارض النظام الجديد للبطولة مع البطولات المحلية في معظم الدول وتحديدا الدوريات الأوروبية. وبحسب المقترح ستقام البطولة على مدى 18 يوما، على أن يتم بحث المزيد من التفاصيل في اجتماعات تشاورية مقبلة، قبل اعتماد صيغة نهائية.

وعانى الفيفا خلال الأعوام الماضية من محدودية الإقبال الجماهيري والإعلاني على كأس القارات وكأس العالم للأندية، على عكس كأس العالم التي تحظى بشعبية كبيرة ومداخيل هائلة لدى إقامتها كل أربعة أعوام.

وتشارك أندية من الاتحادات القارية الستة في كأس العالم للأندية، إلا أن الفوارق بين الأندية تبدو كبيرة، إذ إن لقبها لم يخرج عن سيطرة الأندية الأوروبية والجنوب أمريكية منذ إقامتها للمرة الأولى عام 2000.

كما أن الأندية الأوروبية سيطرت على كأس العالم في الأعوام الماضية، وأحرزت اللقب عشر مرات في النسخ الـ 11 الأخيرة.

وأقيمت كأس العالم للأندية 2017 في الإمارات، وشهدت فوز ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الأخيرين، على منافسه البرازيلي جريميو بورتو أليجري (1-صفر) في النهائي، ليصبح أول فريق يحتفظ بلقبه في كأس العالم للأندية.

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