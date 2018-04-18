كأس العالم 2018.. تعرف على الدول الأكثر شراءً لتذاكر المونديال

تنطلق المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم “روسيا 2018” اليوم، الأربعاء، حيث سيطرح موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الدفعة الأخيرة، وسط إقبال كبير من دول أمريكا الجنوبية وأوروبا الغربية.

وأعلن الاتحاد الدولي أنه باع 1.7 مليون تذكرة للمشجعين حول العالم في سبتمبر الماضي، قبل أن يبيع الفيفا 400 ألف تذكرة إضافية الشهر الماضي، وأعلن بعدها عن جنسية المشترين وفقا لبيانات الاتحاد.

وبحسب موقع “سكاي نيوز”، فإن النصيب الأكبر من بيع التذاكر ذهب إلى روسيا التي اشترى منها 800 ألف تذكرة، بينما جاءت أمريكا في المركز الثاني برصيد 80 ألف تذكرة رغم أن منتخبها لن يشارك في المونديال.

وتراجع إقبال الإنجليز على شراء التذاكر بشكل واضح، حيث تراجعت للمركز العاشر، في قائمة الدول العشر الأكثر شراء للتذاكر من خارج روسيا.

وجاءت قائمة الدول الأكثر شراء لتذاكر كأس العالم كالتالي:

روسيا (800 ألف تذكرة)

الولايات المتحدة (80 ألف تذكرة)

البرازيل (66 ألف تذكرة)

كولومبيا (60 ألف تذكرة)

ألمانيا (55 ألف تذكرة)

المكسيك (52 ألف تذكرة)

الأرجنتين (45 ألف تذكرة)

بيرو (39 ألف تذكرة)

الصين (37 ألف تذكرة)

أستراليا (35 ألف تذكرة)

إنجلترا (31 ألف تذكرة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية