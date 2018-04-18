النصر يضع أول نقطتين بعد خمسة أشواط

البيضاء 18 أبريل 2018 (وال ) – انتهت مساء اليوم بصالة ألعاب مدينة البيضاء ثالث لقاءات اليوم الثالث لسداسي بطولة ليبيا للكرة الطائرة للموسم 2017-2018 بتفوق نصراوي على فريق الجزيرة زوارة.

المباراة استمرت لخمسة أشواط متواصلة, في الشوط الأول خرج به الجزيرة فائزاً 25-23 وبنفس النتيجة امتلك النصر الشوط الثاني.

وعاد الجزيرة في شوط المباراة الثالث لينهيه لصالحه 25-20 وفي الشوط الرابع أكد النصر تفوقه وأنهاه لمصلحته 25-20, وجاء شوط المباراة الخامس والحاسم للنتيجة النهائية التي ظفر بها فريق النصر 15-11 واضعا أول نقطتين في جعبته ويظل الجزيرة بنقطة وحيدة.

هذا وستخلد الفرق الست المشاركة في البطولة يوم غدا الخميس للراحة وتستأنف المنافسات بعد غد الجمعة 20 أبريل بثلاث لقاءات يلتقي في الأول الجزيرة بفريق الأهلي بنغازي ويعقبه لقاء النصر والاتحاد المصراتي، ثم اللقاء الثالث الذي يجمع السويحلي مع فريق الأهلي طرابلس.( وال – البيضاء) ف ح / س ع

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