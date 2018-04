فيديو | أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بالدوري الإسباني

المتوسط:

حقق فريق ريال مدريد تعادلا ثمينا مع ضيفه فريق أتلتيك بلباو بنتيجة 1 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب “سانتياجو برنابيو”، وذلك ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

تقدم إينياكى ويليامز لفريق أتلتيك بلباو فى الدقيقة 14 من زمن اللقاء، بعد انفراده بمرمى ريال مدريد ووضعها بشكل رائع من فوق الحارس كيلور نافاس، لينتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الباسكي.

وفى الشوط الثانى نجح فريق ريال مدريد فى تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 87 من عمر المباراة عن طريق نجمه البرتغالى كريستيانو رونالدو بعد متابعة لتسديدة النجم الكرواتى لوكا مودريتش.

