المتوسط:

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، إيقاف لاعب خط الوسط كيدي باري 9 مباريات أمس الأربعاء، لإهانته الحكم فى مباراة خاضها مع الفريق الثاني للنادي الإسباني.

وقال الحكم في تقرير المباراة: “بعد نهاية الشوط الاول ونحن في طريقنا لغرف الملابس وقف اللاعب في الممر يشير لنا بنفس طريقة الاحتجاج”.

ونال اللاعب الألباني، الذي خاض مباراتين مع الفريق الأول فى أتلتيكو فى كأس ملك إسبانيا لكرة القدم هذا الموسم، إنذاراً للاعتراض فى الدقيقة 14 من مباراة خسرها الفريق الثانى لأتلتيكو 1-4 أمام ديبورتيفو لاكورونيا الأحد، ثم طرد بعدما واصل الجدال مع الحكم خوسيه خواكين جاليجو جامبين.

وسيغيب باري عن مباراة واحدة بسبب الطرد وثماني مباريات بداعي سوء التصرف.

The post إيقاف لاعب أتلتيكو مدريد “باري” 9 مباريات لهذا السبب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية