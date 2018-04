«فيفا» يعتزم إلغاء كأس القارات وتعويضها بكأس العالم للأندية

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، مشروعه الجديد المتعلق بكأس العالم للأندية، والتي ستحل بموجبه بدلا من كأس القارات وتقام مرة كل أربعة أعوام بدءا من 2021.

وتقام كأس القارات مرة كل أربعة أعوام، في العام الذي يسبق إقامة نهائيات كأس العالم (مونديال المنتخبات)، وذلك في البلد الذي سيستضيف النهائيات، أما مونديال الأندية، فيقام سنويا في ديسمبر.

وفي رسالة موجهة من رئيس الاتحاد الدولي السويسري جياني إنفانتينو إلى رؤساء الاتحادات القارية، يطرح الفيفا إقامة كأس العالم للأندية مرة كل أربعة أعوام بدءا من عام 2021. كما يقترح نقل موعد إقامة البطولة من ديسمبر (موعد مونديال الأندية) إلى يونيو (موعد كأس القارات)، وتنظيمها في العام الذي يسبق نهائيات كأس العالم.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس القارات بين يونيو ويوليو 2017، في روسيا المضيفة لمونديال 2018، وأحرزت ألمانيا لقبها بفوزها في النهائي على تشيلي (1-0).

ولن يتعارض النظام الجديد للبطولة مع روزنامة البطولات المحلية في معظم الدول وتحديدا الدوريات الأوروبية، وبحسب المقترح، ستقام البطولة على مدى 18 يوما، على أن يتم بحث المزيد من التفاصيل في اجتماعات تشاورية مقبلة، قبل اعتماد صيغة نهائية.

وعانى الفيفا خلال الأعوام الماضية من محدودية الإقبال الجماهيري والإعلاني على كأس القارات وكأس العالم للأندية، على عكس كأس العالم التي تحظى بشعبية كبيرة ومداخيل هائلة لدى إقامتها كل أربعة أعوام.

