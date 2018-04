يستعد عدد من أساطير كرة القدم الإسبانية المعتزلين حديثا لخوض تجربة التدريب، من خلال الانخراط بدورات تدريب ينظمها الاتحاد الإسباني، ضمت وجوها عديدة من لاعبي الجيل الذهبي في إسبانيا.

ونشرت صحيفة “آس” صورا عدة لإحدى الندوات التدريبية، التي ظهر فيها نجوم منهم راؤول جونزاليس وتشابي ألونسو وتشافي هيرنانديز وفيكتور فالديز، بالإضافة لآخرين مثلوا المنتخب الإسباني وأندية “الليغا”.

ووفقا لصحيفة “ذا صن”، تستمر الدورة 6 أسابيع، يحصل بعدها اللاعبون على رخصتي الاتحاد الأوروبي (يويفا) للتدريب بفئتيها “أ” و”ب”.

وبالإضافة للتدريب، سيتلقى المشاركون حصصا تعليمية بشأن ملفات طبية وغذائية ونفسية متعلقة بكرة القدم، ويشارك في الدورة 16 لاعبا سابقا، أغلبهم لعبوا لأندية كبيرة في إسبانيا وإنجلترا، وسيبدأ بعدها اللاعبون بتدريب فرق للناشئين، يتدرجون بها للمستويات الأعلى.

وستقام الدورة 5 أيام في الأسبوع حتى نهاية مايو المقبل.

The post أساطير أسبانيا يستعدون لخوض تجربة التدريب .. أبرزهم راؤل وألونسو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية