الفيفا يختار 13 حكما لتشغيل تقنية الفيديو

أعلن الإيطالي بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال ندوة تثقيفية في إيطاليا، أنه تم اختيار 13 حكما بشكل مبدئي لإدارة تقنية المقاطع المصورة “فيديو” المساعدة للحكام خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال كولينا: “إنه تم اختيار بشكل مبدئي 13 مساعدا سيعملون بشكل حصري مع تقنية الفيديو خلال المونديال، كما سيكون هناك حكام عاديين آخرين سيعملون مع هذه التقنية أيضا”.

ومن المقرر أن تطبق تقنية “الفيديو” المساعدة للحكام لأول مرة خلال بطولات كأس العالم في المونديال القادم الذي يقام في روسيا في الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية