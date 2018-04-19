نيمار يصالح جماهير باريس سان جيرمان على إنستجرام

حاول النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، تحسين صورته أمام جماهير فريق العاصمة الفرنسية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، بعدما تأهل الفريق إلى نهائي كأس فرنسا بالفوز على كان بنتيجة 3/1 مساء أمس الأربعاء.

نيمار نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام” وهو يشاهد مباراة باريس سان جيرمان، وكتب عليه، “هيا يا باريس”، في إشارة لمؤازرته لفريقه خلال المباراة.

وتلقى نيمار انتقادات عنيفة من جماهير باريس سان جيرمان، بعدما غاب عن مباراة التتويج بالدوري الفرنسي أمام موناكو الأحد الماضي، ما جعل الجميع يقول إن اللاعب البرازيلي لا يحترم ناديه لأنه لم يحتفل بالبطولة.

ويعانى نيمار من إصابة في الكاحل لحقت به أمام مارسيليا في فبراير الماضي غيبته عن الفريق لنهاية الموسم، حيث يتلقى اللاعب العلاج في البرازيل منذ تلك الإصابة، ولم يعود إلى فرنسا منذ مطلع مارس الماضي.

جدير بالذكر أن نهائي كأس فرنسا سيقام في 8 مايو المقبل، على ملعب “سان دوني” المعروف أيضاً بملعب “دو فرانس”، ليواجه خلاله فريق “لي هيربير”، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة، والذي تأهل بعد فوزه أمس الثلاثاء على شامبلي 2 / 0.

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