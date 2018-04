المتوسط:

نجح فريق الصقور طبرق، في الصعود إلى الدوري الليبي الممتاز الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد انتصاره على نظيره العين.

وتعادل فريق الصقور طبرق على العين في المباراة المقامة على ملعب بنينا ببنغازى ، بنتيجة ” 1- 1″ وذلك ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات المؤهلة إلى الدوري الدرجة الأولى .

