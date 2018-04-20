اللاعب النيجيري ايبونغ يشارك في تدريبات الأهلي بنغازي بعد تعافيه من الإصابة

المتوسط:
شارك اللاعب النيجيري كوفري ايبونغ في تدريبات فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم الأول في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، أمس الخميس.
وأقيمت التدريبات على أرضية ملعب النادي بقاريونس ، ليشارك اللاعب النيجيري ايبونغ بعد تعافيه من إصابة تعرض لها في لقاء الكأس أمام فريق اليرموك .
ووصفت صفحة نادي الأهلي بنغازي حالة اللاعبين بأن معنويات الفريق عالية والأجواء رائعة و روح الفريق حاضرة .
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