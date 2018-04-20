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اللاعب النيجيري ايبونغ يشارك في تدريبات الأهلي بنغازي بعد تعافيه من الإصابة

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

شارك اللاعب النيجيري كوفري ايبونغ في تدريبات فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم الأول في  التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، أمس الخميس.

وأقيمت التدريبات  على أرضية ملعب النادي بقاريونس ، ليشارك اللاعب النيجيري ايبونغ بعد تعافيه من إصابة تعرض لها في لقاء الكأس أمام فريق اليرموك .

ووصفت صفحة نادي الأهلي بنغازي حالة اللاعبين بأن معنويات الفريق عالية والأجواء رائعة و روح الفريق حاضرة .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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