المتوسط:

شارك اللاعب النيجيري كوفري ايبونغ في تدريبات فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم الأول في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، أمس الخميس.

وأقيمت التدريبات على أرضية ملعب النادي بقاريونس ، ليشارك اللاعب النيجيري ايبونغ بعد تعافيه من إصابة تعرض لها في لقاء الكأس أمام فريق اليرموك .

ووصفت صفحة نادي الأهلي بنغازي حالة اللاعبين بأن معنويات الفريق عالية والأجواء رائعة و روح الفريق حاضرة .

The post اللاعب النيجيري ايبونغ يشارك في تدريبات الأهلي بنغازي بعد تعافيه من الإصابة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية