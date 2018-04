انطلاق فعاليات مهرجان ربيع المرج الأول للرياضات الجوية

المتوسط:

ينظم الاتحاد العام الليبي للرياضات الجوية فعاليات مهرجان ربيع المرج الأول للرياضات الجوية بمدينة المرج بمطار المرج الزراعي، يوم السبت.

ويشارك في المهرجان جميع رياضيي الاتحادات الفرعية من مختلف مناطق ليبيا.

ويتضمن المهرجان الرياضات الجوية عدة أنشطة مثل القفز الحر بالمظلات والطائرات الشرعية وطائرات ريموت كنترول ومعرضًا للطيران ومعرضًا للمقتنيات الشعبية والزى الشعبي وعروضًا للفروسية.

