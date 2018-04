ليبيا تفوز بالميدلية البرونزية في بطولة العرب لألعاب القوى بالأردن

المتوسط:

فازت اللاعبة الليبية هديل عبود ببرونزية الوثب الطويل في بطولة العرب لألعاب القوي للشباب والشابات الثامنة عشر التي تقام بالأردن.

وشهدت الأردن انطلاق بطولة العرب لألعاب القوى للشباب والشابات، أمس الخميس وتتواصل لمدة أربعة أيام.

و يشارك 423 لاعبًا يمثلون دول ليبيا والجزائر ولبنان وفلسطين وتونس والعراق والمغرب ومصر والسودان والإمارات وقطر والكويت والبحرين وموريتانيا والأردن في البطولة .

