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التحدي يختتم موسمه بمواجهة النصر

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد أن اتضحت هوية المترشح للدور الرباعي لفرق المجموعة الثانية بتأهل النصر رسميا عقب تعثر التحدي في الجولة الماضية أمام شباب الجبل، يلتقي النصر والتحدي في ختام مباريات المرحلة التمهيدية في واحدة من أقوى مباريات الدوري الممتاز.

وستختلف أوضاع هذه المواجهة كثيرا عن مباراة الذهاب التي كانت مثالية لفريق التحدي حيث اختتم الفريق تلك المرحلة بفوزه ذهابا على النصر وتوسيعه للفارق ليصبح سبعة نقاط كاملة، وهي الفرصة التي تتاح للنصر الآن حيث يصل الفارق لأربعة نقاط وفي حال فوز النصر سيتسع لسبعة نقاط.

ويطمح التحدي الذي ودع الكأس وفقد فرصة التواجد في الرباعي لختام الموسم بالصورة المطلوبة وتعويض مافاته، بينما يريد النصر وجمهوره تأكيد أحقية الفريق في التواجد بالرباعي الذي عاد للمنافسة على الترشح إليه بسيناريو لم يتوقعه أشد المتفائلين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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