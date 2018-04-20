الصداقة يتصدر سداسي الصعود للممتاز

يواصل فريق الصداقة شحات عروضه المميزة بعد أن عزز صدارته لسداسي الصعود إلى الدوري الممتاز بفوز مهم على أساريا بهدف نظيف ليفك بذلك شراكة الصدارة بينه وبين أساريا.

مايقدمه الصداقة كان متوقعا حيث بدأ الفريق الاستعداد مبكرا لدوري الدرجة الأولى وقام بالعديد من الانتدابات البارزة إذ نوع في تعاقداته بين اللاعبين الشباب ولاعبي الخبرة على غرار جمعة قطيط وعمر داوود و عادل الشاعري .

ومن جهته حافظ فريق أبوسليم بقيادة المدرب أبوبكر باني على حظوظه في مرافقة الصداقة بوصوله للمركز الثاني بعدما حقق اليوم فوزه الثاني في المرحلة بهدف مقابل لاشيء على حساب اليرموك

لتشتعل بالتالي المنافسة في انتظار ماستسفر عنه الجولتين الأخيرتين في سداسي الصعود للدوري الممتاز

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