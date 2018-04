بوادر أزمة بين محمد صلاح والاتحاد المصرى .. بسبب طائرة منتخب مصر

نشر وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، رامي عباس، “تغريدة” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أثار الجدل حول بوادر أزمة بين اللاعب والاتحادي المصري.

وكتب رامي عباس “تغريدة” جاء فيها: “لدينا مشكلة جدية مع الاتحاد المصري لكرة القدم”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ونشر وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح “تغريدة” أخرى قال فيها: “أنت لا تعرف حتى ماذا لديك”؟ وذكرت مصادر بأن المشكلة هي وجود أزمات مع “الجبلاية”، لحملات إعلانية، قام بها محمد صلاح، أو استغل اسمه.

وتتعلق هذه المشكلة بالحملات الإعلانية حول طائرة منتخب الفراعنة، التي وضعت صورة اللاعب عليها، بجانب شعار إحدى شركات الاتصالات ترعى المنتخب، وهي شركة منافسة لشركة تقوم برعاية اللاعب نفسه، وإعلان مجاني قام به اللاعب بعنوان “أقوى من المخدرات”، إضافة إلى حملة إعلانية كانت تتعلق بالترويج لإحدى شركات الحلوى، استغل خلالها بعض صور لاعبي المنتخب المصري.

وتعول الجماهير المصرية كثيرا على النجم محمد صلاح (25 عاما)، المتوهج مع فريقه ليفربول ثالث الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لقيادة منتخب الفراعنة إلى الدور الثاني على الأقل لنهائيات بطولة كأس العالم 2018، التي تستضيفها روسيا في الفترة ما بين (14 يونيو و15 يوليو المقبلين).

وأوقعت قرعة مونديال روسيا 2018، المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب روسيا، البلد المضيف، ومنتخبي الأوروغواي والسعودية.

