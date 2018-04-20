“أغلى لاعب” في مونديال روسيا!

شهدت التشكيلات التي خاض بها منتخب البرازيل نهائيات كأس العالم منذ عام 1930 مشاركة نجوم كبار أضافوا لكرة القدم العالمية الكثير، ومنهم من خلد اسمه كأسطورة وأيقونة لكرة القدم حول العالم، لكن تشكيلة منتخب البرازيل في المونديال المقبل الذي تستضيفه روسيا بدءاً من الرابع عشر من شهر يونيو المقبل ستشهد لاعباً مميزا، إذ لم يسبق للاعب حول العالم أن حظي بـ”سعر” اللاعب البرازيلي “نيمار دا سيلفا” الذي سيقود خط هجوم منتخب “السليساو” في المونديال المقبل، وسط آمال الجماهير العريضة لمنتخب البرازيل بـ”لقب سادس” منذ عام 1930 تاريخ انطلاق أول مونديال في الأوروغواي.

في شهر أغسطس من العام الماضي استفاق العالم على “أعلى وأغلى” صفقة انتقال في عالم كرة القدم بين أندية منذ بدء مسيرة كرة القدم حول العالم، إذ وقّع المهاجم البرازيلي نيمار على عقد الانتقال من ناديه الإسباني برشلونة إلى نادي باريس سان جيرمان في صفقة بلغت قيمتها نحو 220 مليون يورو، وهو رقم غير مسبوق أبدا، في وقت يراهن فيه النادي الباريسي بشدة على صفقة من هذا النوع، لكن نيمار الذي يفكر بالانتقال إلى نادٍ إسباني آخر هو ريال مدريد قبل نهاية العام الحالي، لم يُحْدِث فارقاً حتى الآن على ملعب حديقة الأمراء في باريس.

ويُخطّط “أغلى لاعب في العالم” للبروز أكثر، وترسيخ نفسه كظاهرة كروية شابة عبر “صنع الفرق” مع منتخب السليساو” الذي يحاول أن يمسح الصورة الباهتة لمنتخب البرازيل في آخر نسخة المونديال، أقيمت على أرض البرازيل، إذ شاهد العالم بـ”أسى بالغ” دموع نيمار وهي تنهمر بعد أن دك المنتخب الألماني شباك “السليساو” بسبعة أهداف في الطريق إلى نهائي مونديال البرازيل عام 2014، والذي ابتسم فيه الحظ لمنتخب المانشافت”.

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