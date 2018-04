إنريكى يقترب من خلافة أرسين فينجر فى تدريب أرسنال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب المدرب الإسبانى لويس إنريكى من تولى قيادة فريق أرسنال الإنجليزى، خلفا للفرنسى أرسين فينجر الذى أعلن رحيله اليوم الجمعة عن تدريب الجانرز بعد 22 عاما فى قيادة الفريق.

وفقا لصحيفة “ديلى ميل” الإنجليزية فإن مفاوضات أرسنال مع لويس إنريكى متقدمة للغاية، الأمر الذى يجعل المدرب الإسبانى صاحب الـ 47 عاما قريب للغاية من خلافة فينجر فى تدريب الجانرز.

أضافت الصحيفة أن راؤول سانليهى المدير الرياضى الجديد لأرسنال يقود المفاوضات مع إنريكى بنجاح، وذلك بعد رؤيتهم وهم يتناولون العشاء فى الأيام القليلة الماضية فى لندن، وكانوا فى نقاشات طويلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولى أرسنال يروا فى إنريكى مشروع جوارديولا جديد، بعد نجاح الأخير فى التأثير على الكرة التى يقدمها السيتى والتى تتشابه مع كرة برشلونة.

جدير بالذكر أن إنريكى رحل عن تدريب فريق برشلونة مع نهاية الموسم الماضى، بعد قيادته لـ 3 سنوات، نجح خلالها فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا، بجانب لقب الدورى الإسبانى و3 ألقاب كأس ملك إسبانيا.

