انطلاق بطولة ليبيا للشطرنج بشحات

شحات-العنوان

انطلقت يوم الخميس الماضية بصالة بيوت الشباب بشحات بطولة ليبيا للشطرنج الفردي في نسختها الـ31 وتتواصل لأسبوع بمشاركة 300 لاعبٍ من مختلف المدن الليبية، من بينهم 97 لاعبًا مصنفًا وستة شطرنجيين يحملون صفة أستاذ اتحادي.

وستقام البطولة بالنظام السويسري من تسع جولات يمنح للفائز في كل جولة نقطة والتعادل نصف نقطة وصفر للخاسر.

وقال اللاعب علي حامد أحد المشاركين من إجدابيا إن المرحلة الأولي تضم اللاعبين غير المصنفين واللاعبين الذين تقل عدد نقاطهم عن 1800 نقطة والمرحلة الثانية تضم المتأهلين من المرحلة الأولي والمصنفين دولياً اعتباراً من 1800نقطة.

وأضاف حامد بأن البطولة تميزت بحضور عدد كبير من اللاعبين من غرب وشرق وجنوب البلاد وهي فرصة للتعارف والاستفادة من الخبرات وبالتأكد أن الرياضة قادرة على تحقيق ما فشل فيه الساسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية