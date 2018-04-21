المدير الفني لنادي ليفربول: «لن نغير خططنا من أجل محمد صلاح»

عين ليبيا

كشف يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن فريقه لن يغير خططه وطريقة لعبه من أجل محمد صلاح.

مضيفاً في مؤتمر صحفي يسبق مباراة فريقه أمام وست بروميتش: «لا نسعى لأن يصبح محمد صلاح هداف الدوري ويحصل على الحذاء الذهبي».

متابعاً: «لن نغير من طريقة لعبنا من أجل التركيز على محمد صلاح ومده بالكرات، بحيث يمكنه مطاردة الحذاء الذهبي».

هذا ويقدم صلاح (25 عاماً) أداء مذهلاً مع ليفربول في أول موسم له بالقميص الأحمر، وسجل معه نحو 40 هدفاً، ويتصدر لائحة هدافي “البريمرليغ” برصيد 30 هدفاً، مما يجعل الفارق بينه وبين هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبر والفائز بالحذاء الذهبي مرتين، أربعة أهداف كاملة.

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