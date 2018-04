السلطات المكسيكية تستعيد كأس “يوروبا ليغ” بعد سرقتها

المتوسط:

تمكنت السلطات المحلية المكسيكية من استعادة كأس مسابقة الدوري الأوروبي في كرة القدم (يوروبا ليغ) التي سرقت أثناء عرضها في ملعب مدينة غواناخواتو وسط البلاد، بعد ساعات.

وأوضحت السلطات المحلية في تغريدة عبر حساب رسمي على موقع “تويتر”، “استعدنا كأس يوروبا ليغ بعدما توصلنا إلى معلومات حول السيارة التي وضعت فيها بعد الحفل”.

بينما لم تقدم تفاصيل عن المسؤولين عن سرقة الكأس، أو الطريقة التي تمت بها استعادتها في مدينة ليون، على مسافة 50 كلم من غواناخواتو.

وكانت كأس المسابقة الأوروبية الثانية، من حيث الأهمية على مستوى الأندية، معروضة ليل السبت في ملعب غواناخواتو، ضمن حفل نظمته إحدى شركات الاتصالات الراعية للمسابقة.

يقام نهائي “يوروبا ليغ” في مدينة ليون الفرنسية في 16 مايو المقبل، ويجمع الفائزين في مواجهتي الدور نصف النهائي بين أرسنال الانجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، ومرسيليا الفرنسي وسالزبورغ النمسوي.

