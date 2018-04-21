ميلان يستضيف بينفينتو في الكالشيو

بعد أن افتك نقطة ثمينة في الذهاب كانت الأولى له في الكالشيو، يواجه بينفينتو نظيره ميلان بطموح تكرار نفس السيناريو على ملعب السان سيرو في مباراة تعتبر بطموحات مختلفة.

ويسعى ميلان الذي يحقق نتائج متذبذة مع جينارو غاتوزو، للعودة إلى سكة الانتصارات، حيث يحتل المركز السادس برصيد 54 نقطة وفقد بنسبة كبيرة جداً حظوظه في التواجد بدوري الأبطال الموسم القادم على الرغم من الأرقام الكبيرة التي صُرفت في سوق الانتقالات الصيف الماضي.

ويأتي بينفينتو صاحب الأربعة عشرة نقطة أخيرا في جدول الترتيب، حيث هبط رسمياً لدوري الدرجة الأدنى لتبدو فرصة الروسنيري في حصد النقاط الثلاث أمامه كبيرة لإسعاد الجمهور اللومباردي الذي عانى من التخبط مؤخراً.

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