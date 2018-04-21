اخبار الرياضة

ميلان يستضيف بينفينتو في الكالشيو

تم النشر منذُ 16 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد أن افتك نقطة ثمينة في الذهاب كانت الأولى له في الكالشيو، يواجه بينفينتو نظيره ميلان بطموح تكرار نفس السيناريو على ملعب السان سيرو في مباراة تعتبر بطموحات مختلفة.

ويسعى ميلان الذي يحقق نتائج متذبذة مع جينارو غاتوزو، للعودة إلى سكة الانتصارات، حيث يحتل المركز السادس برصيد 54 نقطة وفقد بنسبة كبيرة جداً حظوظه في التواجد بدوري الأبطال الموسم القادم على الرغم من الأرقام الكبيرة التي صُرفت في سوق الانتقالات الصيف الماضي.

ويأتي بينفينتو صاحب الأربعة عشرة نقطة أخيرا في جدول الترتيب، حيث هبط رسمياً لدوري الدرجة الأدنى لتبدو فرصة الروسنيري في حصد النقاط الثلاث أمامه كبيرة لإسعاد الجمهور اللومباردي الذي عانى من التخبط مؤخراً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك