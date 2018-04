المتوسط:

يواصل فريق الأهلي بنغازي استعداداته وتدريباته، على أرضية قاعة طرابلس الكبرى، بحضور أول للمدرب الجديد التونسي “غسان الجربي “، استعدادٌا لمرحلة الإياب للدوري السداسي من بطولة الدوري الليبي لكرة السلة .

ومن المقرر أن يكون اللقاء الأول للفريق يوم الاثنين المقبل بقاعة طرابلس الكبرى .

