المتوسط:

استطاع فريق الاتحاد لكرة اليد الوصول إلى مباراة نهائي البطولة الأفريقية المقامة في القاهرة.

وفاز فريق الاتحاد لكرة اليد على فريق شباب كينشاسا، اليوم السبت، ليتأهل إلى مباراة النهائي للمنافسة على لقب بطل أفريقيا.

