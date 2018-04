“مان يونايتد” يتأهل لنهائى كأس الاتحاد للمرة الـ20 على حساب توتنهام

تأهل مانشستر يونايتد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على ضيفه توتنهام 2 -1 يوم السبت في المربع الذهبي بعدما حول تأخره بهدف أمام توتنهام إلى الفوز بهدفين ليلتقي في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع يوم الأحد بين تشيلسي وساوثهامبتون.

وتقدم ديلي ألي بهدف لتوتنهام في الدقيقة 11 ولكن التشيلي الدولي اليكسيس سانشيز ادرك التعادل لمانشستر في الدقيقة 24 قبل أن يتكفل الإسباني أندير هيريرا بتسجيل هدف الفوز لمانشستر في الدقيقة 62.

ويبقى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي هو الأمل الأخير لمانشستر لانقاذ موسمه من الفشل بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا وكاس رابطة المحترفين وكذلك بعد تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

