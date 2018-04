المتوسط:

فاز فريق السويحلي على نظيره الأهلي بنغازي في مباريات التجمع الأول من نهائيات ليبيا للكرة الطائرة.

واستطاع فريق السويحلي حسم المباراة بنتيجة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وبذلك أصبح السويحلي في طريق مفتوح نحو التتويج بلقب الدوري حيث سيدخل مباريات التجمع الثاني بنتائج مرتفعة.

