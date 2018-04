برشلونة بطلا لكأس إسبانيا للمرة الـ30 بخماسية فى إشبيلية

توج فريق برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ 30 فى تاريخه، والرابعة على التوالى، وذلك بعد فوزه الكبير على نظيره فريق إشبيلية بخماسية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب “واندا متروبوليتانو”، معقل فريق أتلتيكو مدريد.

برشلونة يحسم الشوط الأول بثلاثية

افتتح لويس سواريز ثلاثية برشلونة بعد مرور 14 دقيقة على بداية المباراة، بعد تلقيه عرضية من النجم البرازيلى كوتينيو وضعها فى مرمى إشبيلية بسهولة.

وأضاف النجم الارجنتيني ليونيل ميسي ثانى أهداف البارسا بالدقيقة 31، بعد تلقيه بينية بالكعب من جوردى ألبا سددها ميسي بقوة فى سقف مرمى إشبيلية، ليتساوى البرغوث مع نجم أتلتيك بلباو السابق تيلمو زارا بالتسجيل فى 5 مباريات نهائية بكأس إسبانيا.

وعاد سواريز من جديد ليعزز من تقدم برشلونة بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 40، بعد تلقيه بينيه رائعة من ميسي انفرد على إثرها بمرمى إشبيلية ليضعها على يمين الحارس.

برشلونة يواصل استعراضه فى الشوط الثانى

واصل برشلونة هجومه الكاسح فى الشوط الثانى، حيث أضاف القائد أندريس إنييستا الهدف الرابع بطريقة رائعة بعد تلقيه بينية رائعة من ميسي انفرد على إثرها بمرمى إشبيلية ليراوغ حارس الخصم ويضعها فى المرمى.

وعزز النجم البرازيلى فيليب كوتينيو من تقدم برشلونة بالهدف الخامس فى الدقيقة 69 عن طريق ركلة جزاء.

